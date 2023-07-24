«Ситуация непростая, и её не предвидели». Бубнов — об уходе Малкома из «Зенита»

Бывший футболист Александр Бубнов прокомментировал уход нападающего Малкома из «Зенита». Ранее в санкт-петербургском клубе подтвердили трансфер футболиста в саудовский «Аль-Хиляль».
«С точки зрения бизнеса, это выгодная для «Зенита» сделка. В конце концов, покупали они Малкома за € 40 млн, а продают за 60. Это нормальная стратегия, которую практикуют многие европейские клубы. В «Зените» и не скрывают, что намерены и дальше перепродавать талантливых бразильцев.
Не думаю, что у клуба есть какие-то финансовые проблемы. Вероятно, в «Зените» просто понимали, что оставаться в России Малком не хочет. В будущем продать его было бы сложнее, тем более за такие деньги. Так что просто воспользовались ситуацией и заработали. Да и сам Малком явно пошёл за деньгами: он же сейчас в самом расцвете карьеры, а обычно в Саудовскую Аравию едут уже ветераны.
Думаю, в «Зените» хотели бы, чтобы он остался, но, раз сложилась такая ситуация, почему не принять достойное предложение? Те деньги, которые в Петербурге потратили на приобретение бразильца, полностью окупились. Конечно, замены Малкому сейчас нет, и его уход может повлиять на результаты. Это стопроцентное ослабление атакующего потенциала команды. Плюс тут есть опасность того, что об уходе задумаются остальные. Вендел и Малком уже ушли, тут и Клаудиньо начнет сомневаться: а стоит ли оставаться? «Зенит» столько раз подряд становился чемпионом именно за счёт своей атаки, а сейчас эта атака теряет лучшие кадры.
Ситуация непростая, и, на мой взгляд, её не предвидели. Иначе поработали бы заранее на трансферном рынке, чтобы дать Семаку возможность спокойно подготовить команду к сезону. В итоге же межсезонье проходило в подвешенном состоянии. Да, сейчас появились деньги, часть которых наверняка будет потрачена на трансферы, но сезон-то уже идёт.
Тот факт, что Малкому дали российское гражданство, лишний раз подтверждает то, что его ухода никто не ожидал. Хотя он в любом случае получал паспорт исключительно из-за лимита и играть за нашу сборную не собирался. В конце концов, он может хоть десять паспортов получить: сегодня в этом нет ничего удивительного», — приводит слова Бубнова Sportbox.
- 24 июля 2023
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