Алаев объяснил, почему матчи Кубка России начинаются уже после 1-го тура РПЛ

Президент Российской Премьер‑Лиги Александр Алаев объяснил, почему матчи Фонбет Кубка России начинаются уже после 1-го тура чемпионата России.

«Почему матчи Кубка России проводятся после 1-го тура РПЛ? Календарь выбирается на исполкоме РФС при согласовании клубов. Клубы выбрали этот календарь, они за него голосовали. Были разные точки зрения, но большинством было принято такое решение.

Сейчас хотелось бы немножко вернуться назад, когда мы говорили, что надо больше играть летом, когда погода хорошая. Тренеру какой календарь ни дай, он найдёт в нем недостатки.

«Ростов», где должны играть в декабре, но, к сожалению, есть такая объективная ситуация, что нужна реновация поля. Два последних тура они не могут играть дома. «Сочи» первые два тура после паузы не может играть дома, потому что проводится государственное мероприятие — фестиваль спорта, стадион закрыт.

Мы обсуждали с клубами, чтобы минимизировать все эти ограничения. Понимаем, что клубы хотят зарабатывать дополнительные деньги, проводят концерты. Но когда есть перегиб и сначала мы проводим культурно‑развлекательные мероприятия, а потом думаем о футболе, это немножко неправильно. На первом плане должен быть футбол. Сейчас этот баланс был немножко нарушен, и это повлияло на календарь», — приводит слова Алаева «Матч ТВ».