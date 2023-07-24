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Спортивные матчи сегодня, 25 июля — live-трансляции, расписание матчей, результаты, кто сыграет

8 топ-матчей вторника: старт Кубка России, Роналду против «ПСЖ» и теннис
Михаил Георгиев
Спортивные матчи сегодня, 25 июля
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Насыщенное 25 июля: товарняк «Аль-Насра», матч Шевченко и второй раунд квалификации ЛЧ.

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 13:20: «ПСЖ» — «Аль-Наср», товарищеский матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
25 июля 2023, вторник. 13:20 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: парижане без Мбаппе в составе сыграют с Роналду

«ПСЖ» и «Аль-Наср» уже встречались в 2023 году. Правда, саудовский клуб вышел на поле как сборная Эр-Рияда вместе с футболистами «Аль-Хиляля». Парижане одержали победу со счётом 5:4, а участие в игре ещё принимал Лео Месси. Теперь Роналду не встретит на поле давнего соперника, а также Килиана Мбаппе. Форвард исключён из заявки «ПСЖ» на турне. Мбаппе либо будет продан, либо подпишет новый контракт с парижанами. Но встреча не становится менее интересной. Антуража добавляет место проведения матча – японская Осака.

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Фото: Gualter Fatia/Getty Images

🎾 13:30*: Аранча Рус (Нидерланды, 7) — Мария Тимофеева (Россия, SE), Гамбург, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Гамбург (ж). 1-й круг
25 июля 2023, вторник. 13:30 МСК
Аранча Рус
60
Нидерланды
Аранча Рус
А. Рус
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Мария Тимофеева
129
Россия
Мария Тимофеева
М. Тимофеева

Интрига: как сыграет первый матч Тимофеева после триумфа в Будапеште?

19-летняя россиянка Мария Тимофеева ошеломила теннисный мир, выиграв свой дебютный же турнир WTA в Будапеште в статусе лаки-лузера. За этот успех Мария получила специальное приглашение в Гамбург. Интересно, что покажет Тимофеева в своём первом матче после триумфа? Продлится ли её победная серия?

Мария Тимофеева

Мария Тимофеева

Фото: Robert Prange/Getty Images

⚽️ 18:30: «Локомотив» (Москва) — «Урал», Кубок России, группа B, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Кубок России. Группа B
25 июля 2023, вторник. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Урал
Екатеринбург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: исправится ли «Локомотив» за смазанный 1-й тур?

«Локомотив» неубедительно стартовал в РПЛ. Команда Михаила Галактионова спаслась в домашнем матче с «Рубином» (2:2), сравняв счёт только на 88-й минуте. «Локо» — один из фаворитов не только чемпионата, но и Кубка России. Необходимо реабилитироваться. Но впереди «Урал», обыгравший в РПЛ дома ЦСКА. Совсем не подарок. «Локомотив» встретит серьёзное сопротивление, но именно в таких матчах и необходимо показывать уровень.

Исправится ли «Локомотив» за смазанный 1-й тур?

Исправится ли «Локомотив» за смазанный 1-й тур?

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

⚽️ 18:30: «Пари Нижний Новгород» — «Динамо» (Москва), Кубок России, группа D, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Кубок России. Группа D
25 июля 2023, вторник. 18:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Динамо М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Динамо» покажет, что провал в 1-м туре РПЛ — случайность?

«Динамо» начало сезон РПЛ не так, как рассчитывало. Команда Марцела Лички проиграла дома «Краснодару» (1:3), уступая по ходу встречи в три мяча. Бело-голубые классно начали игру, а затем посыпались. Сказались тяжёлые сборы? По одному матчу трудно судить. Предстоящая игра с «Пари НН» даст ответы на некоторые вопросы. Команда Сергея Юрана здорово смотрелась в 1-м туре в матче с «Зенитом», но после удаления не смогла удержать удовлетворительный счёт. И «Пари НН», и «Динамо» выйдут на встречу по-спортивному злыми. Перед москвичами стоит задача дойти до финала Кубка – необходимо побеждать в каждой игре.

Антон Шунин

Антон Шунин

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

⚽️ 19:00: «Жальгирис» — «Галатасарай», Лига чемпионов, второй квалификационный раунд – первый матч

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
25 июля 2023, вторник. 19:00 МСК
Жальгирис
Вильнюс, Литва
Не начался
Галатасарай
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: чемпион Турции с мощным составом стартует на пути к группе ЛЧ

Литовский «Жальгирис» в первом раунде отбора ЛЧ оказался сильнее северомакедонской «Струги». А теперь попал на серьёзную команду. «Галатасарай» собирает мощную банду. Например, за клуб играют: Анхелиньо, Каан Айхан, Лукас Торрейра, Серхио Оливейра, Николо Дзаньоло, Дрис Мертенс, а скоро присоединятся Уилфрид Заха, Мауро Икарди и Седрик Бакамбу. Крутой состав, способный выйти в групповой этап Лиги чемпионов. «Галатасарай» — явный фаворит пары, «Жальгирису» необходимо совершить чудо, чтобы пройти дальше.

Чемпион Турции с мощным составом стартует на пути к группе ЛЧ

Чемпион Турции с мощным составом стартует на пути к группе ЛЧ

Фото: Ahmad Mora/Getty Images

🎾 19:00*: Марко Чеккинато (Италия) — Александр Шевченко (Россия), Умаг, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Умаг. 1-й круг
25 июля 2023, вторник. 19:00 МСК
Марко Чеккинато
96
Италия
Марко Чеккинато
М. Чеккинато
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Александр Шевченко
93
Россия
Александр Шевченко
А. Шевченко

Интрига: как сыграет россиянин с полуфиналистом грунтового «Шлема»?

Россиянин Александр Шевченко начнёт путь на турнире в Умаге сражением с 30-летним Марко Чеккинато, который слывёт большим специалистом игры на грунте. Ведь именно на этом покрытии он добирался аж до полуфинала ТБШ — это было на «Ролан Гаррос» — 2018. Сумеет ли наш парень успешно стартовать на турнире?

Александр Шевченко

Александр Шевченко

Фото: Justin Setterfield/Getty Images

⚽️ 20:45: «Зенит» — «Ахмат», Кубок России, группа C, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Кубок России. Группа C
25 июля 2023, вторник. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: чемпион России не выигрывал Кубок России уже три года. Возьмут в этом розыгрыше?

«Зенит» не становился обладателем Кубка с 2020 года. Длинная серия, учитывая, что в чемпионате клуб побеждает пять лет подряд. Сергей Семак и боссы «Зенита» определённо хотят Кубок. Даже несмотря на скорую потерю Малкома, сине-бело-голубые – главные фавориты всех российских турниров. Да, в 1-м туре не без проблем обыграли «Пари НН», а до этого одержали победу над ЦСКА в Суперкубке только в серии пенальти. Но главное – результат. А его команда Семака умеет добиваться.

Чемпион России не выигрывал Кубок России уже три года

Чемпион России не выигрывал Кубок России уже три года

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

⚽️ 21:00: «Динамо Загреб» — «Астана», Лига чемпионов, второй квалификационный раунд — первый матч

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
25 июля 2023, вторник. 21:00 МСК
Динамо З
Загреб, Хорватия
Не начался
Астана
Астана, Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: казахстанская команда уже прошла одну стадию отбора. Впереди — сложнейший соперник

«Астана» в первом квалификационном раунде выиграла в СНГ-дерби у тбилисского «Динамо». Впереди ещё одно «Динамо», но на этот раз хорватское. Загреб – частый участник группового этапа ЛЧ, а «Астана» играла в нём всего один раз (в сезоне-2015/2016). Казахстанской команде придётся непросто. Чтобы пройти дальше, важно добыть хороший результат в гостях. «Астане» на руку может сыграть тот факт, что ответный матч клуб проведёт дома. Шансы есть, но «Динамо» — фаворит пары.

Динамо» — фаворит пары

Динамо» — фаворит пары

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

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