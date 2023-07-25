«Барселона» заработает € 1,5 млн на переходе Малкома из «Зенита» в «Аль-Хиляль»

«Барселона» заработает после перехода бразильского нападающего Малкома из «Зенита» в «Аль-Хиляль», сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, после перехода бразильца в клуб из Саудовской Аравии «Барселона» заработает € 1,5 млн. Эту сумму «Аль-Хиляль» должен будет выплатить каталонскому клубу.

Сообщается, что каталонцы имеют право получить 7,5% от суммы прибыли «Зенита». Российский клуб купил Малкома у «Барселоны» за € 40 млн, а продадут в «Аль-Хиляль» за € 60 млн. Таким образом, прибыль «Зенита» составит € 20 млн, из которых «Барселоне» будут перечислены € 1,5 млн.

В сезоне-2022/2023 Малком провёл 33 матча за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и семью результативными передачами.