«Барселона» заработает € 1,5 млн на переходе Малкома из «Зенита» в «Аль-Хиляль»
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«Барселона» заработает после перехода бразильского нападающего Малкома из «Зенита» в «Аль-Хиляль», сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, после перехода бразильца в клуб из Саудовской Аравии «Барселона» заработает € 1,5 млн. Эту сумму «Аль-Хиляль» должен будет выплатить каталонскому клубу.
Сообщается, что каталонцы имеют право получить 7,5% от суммы прибыли «Зенита». Российский клуб купил Малкома у «Барселоны» за € 40 млн, а продадут в «Аль-Хиляль» за € 60 млн. Таким образом, прибыль «Зенита» составит € 20 млн, из которых «Барселоне» будут перечислены € 1,5 млн.
В сезоне-2022/2023 Малком провёл 33 матча за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и семью результативными передачами.
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