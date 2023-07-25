Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агкацев — о роли второго вратаря в «Краснодаре»: недоволен ситуацией, я хочу играть

Агкацев — о роли второго вратаря в «Краснодаре»: недоволен ситуацией, я хочу играть
Комментарии

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев признался, что недоволен ролью второго голкипера «быков».

«Выбор вратаря — это решение тренера. Так решил тренер. Конечно, я недоволен ситуацией. Я хочу играть и всё для этого делаю: выкладываюсь на тренировках, чтобы играть. В конце прошлого сезона были мысли, чтобы начинать новый сезон. Но так решил тренер. Обидно. Ничего с этим не поделаешь. Надо работать ещё больше», — сказал Агкацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в апреле «Чемпионат» сообщал о возможном переходе Агкацева в «Ростов». Заинтересованность проявлял тренер вратарей ростовчан Виталий Кафанов. Сообщалось, что летом могут начаться переговоры.

Первый матч нового сезона Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» обыграл «Динамо» (3:1), Агкацев провёл на скамейке запасных. Он конкурирует за место в составе с Матвеем Сафоновым.

Материалы по теме
Олакунле Олусегун: моя цель — выиграть чемпионат России с «Краснодаром» в этом сезоне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023