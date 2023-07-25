Агкацев — о роли второго вратаря в «Краснодаре»: недоволен ситуацией, я хочу играть

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев признался, что недоволен ролью второго голкипера «быков».
«Выбор вратаря — это решение тренера. Так решил тренер. Конечно, я недоволен ситуацией. Я хочу играть и всё для этого делаю: выкладываюсь на тренировках, чтобы играть. В конце прошлого сезона были мысли, чтобы начинать новый сезон. Но так решил тренер. Обидно. Ничего с этим не поделаешь. Надо работать ещё больше», — сказал Агкацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, в апреле «Чемпионат» сообщал о возможном переходе Агкацева в «Ростов». Заинтересованность проявлял тренер вратарей ростовчан Виталий Кафанов. Сообщалось, что летом могут начаться переговоры.
Первый матч нового сезона Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» обыграл «Динамо» (3:1), Агкацев провёл на скамейке запасных. Он конкурирует за место в составе с Матвеем Сафоновым.
- 25 июля 2023
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