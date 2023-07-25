Тренер «Динамо» Ойеволе: в команде сильные духом ребята. Привыкли играть под давлением
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Тренер московского «Динамо» Адесойе Ойеволе считает, что футболисты команды смогут справиться с давлением, которое на них оказывается. По его словам, в «Динамо» играют сильные духом футболисты, которые привыкли находиться под давлением.
«Везде одинаковое давление — и в «Оренбурге», и в «Динамо». Совсем другая тема, как люди это переносят. В «Динамо» сильные духом ребята. Привыкли играть под давлением. Уверен, что они справятся с этим», — сказал Ойеволе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, по итогам сезона-2022/2023 «Динамо» финишировало на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В сезоне-2023/2024 бело-голубые стартовали с поражения «Краснодару» (1:3).
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