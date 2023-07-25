Мигел Данни: я хочу, чтобы в «Зените» выступало больше своих игроков из академии

Бывший полузащитник «Зенита» Мигел Данни рассказал, что хотел бы видеть больше выпускников академии сине-бело-голубых в команде Сергея Семака.
«Я думаю, что слова Аршавина о покупке лучших российских игроков имеют смысл. Конечно, ещё очень важно обучать игроков академии и делать ставку на них. Как и важно иметь хороших иностранных игроков, которые приходят, чтобы стать лучше. Но я хочу, чтобы в «Зените» выступало больше своих игроков из академии», — сказал Данни в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Напомним, ранее заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что вложил бы средства, вырученные от перехода бразильского нападающего Малкома в саудовский «Аль-Хиляль», в приобретение лучших российских игроков.
- 25 июля 2023
-
19:12
-
19:04
-
19:01
-
19:00
-
18:58
-
18:54
-
18:49
-
18:45
-
18:42
-
18:41
-
18:32
-
18:30
-
18:23
-
18:15
-
18:14
-
18:03
-
18:02
-
18:02
-
17:52
-
17:45
-
17:43
-
17:37
-
17:34
-
17:29
-
17:27
-
17:24
-
17:17
-
17:15
-
17:15
-
17:11
-
17:07
-
16:50
-
16:43
-
16:35
-
16:30