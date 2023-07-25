Бородюк: Бальбуэна приехал в «Динамо» и сразу стал капитаном — это непонятная ситуация

Бывший тренер «Торпедо» и сборной Казахстана Александр Бородюк высказался насчёт назначения игрока «Динамо» Фабиана Бальбуэны капитаном бело-голубых и подвёл итоги матчам 1-го тура РПЛ.

«Конечно, после первого тура есть команды, которые порадовали. Но есть и те, кто разочаровал. «Спартак» за счёт характера вырвал победу, проигрывая по ходу матча. Ещё порадовал «Краснодар» своей организованной игрой.

У таких клубов, как «Динамо» и ЦСКА, есть спортивные амбиции, но по первому туру они не впечатлили, так как проиграли. Нужно с первых туров набирать очки. Если ЦСКА ставит серьёзные задачи, то им необходимо поработать на трансферном рынке. Клуб нуждается в игроках.

«Динамо» вроде бы укомплектовано, но пока не очень понятно, что происходит. Бальбуэна приехал и сразу стал капитаном — это непонятная ситуация. После матча несколько футболистов высказалось об этом в прессе. Считаю, что футболистам «Динамо» стоит сосредоточиться на футболе. Надеюсь, что у них всё наладится. «Динамо» — клуб с великими традициями.

«Зенит» стабильно взял свои очки. А к командам из нижней части таблицы — «Пари НН», «Балтике» и «Факелу» — особых претензий нет. Они старались.

Первый тур, конечно, ничего не значит. Выводы можно будет делать после седьмого-восьмого тура. Тогда у команд появится игровой тонус и будет стабильность состава — можно будет сделать определённые выводы. После седьмого-восьмого тура можно будет понимать, кто и на что претендует», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.