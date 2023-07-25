Малком не попал в заявку «Зенита» на матч Кубка России с «Ахматом»

Бразильский нападающий «Зенита» Малком оказался вне заявки сине-бело-голубых на игру 1-го тура Пути Российской Премьер-Лиги Фонбет Кубка России с «Ахматом».
В стартовом составе команды Сергея Семака выйдут Васютин, Караваев, Чистяков, Алип, Круговой, Ду Кейрос, Ерохин, Мантуан, Клаудиньо, Мостовой и Сергеев. В число запасных попали Кержаков, Денис Адамов, Арсен Адамов, Ренан, Дуглас Сантос, Марио Фернандес, Коваленко, Васильев, Сутормин, Бакаев и Кассьерра.
Напомним, ранее стало известно, что «Зенит» занимается проверкой документов по трансферу Малкома в «Аль-Хиляль». Сообщалось, что сделка между клубами близка к завершению.
Кроме того, ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что сумма трансфера бразильца в «Аль-Хиляль» составит € 60 млн, половина из которых будет выплачена саудовским клубом сразу, а оставшаяся часть будет переводиться петербуржцам до конца сезона.
- 25 июля 2023
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