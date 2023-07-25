Жиру — о Леау: он может выйти на уровень Мбаппе. У Рафы для этого всё есть

Нападающий «Милана» Оливье Жиру сравнил своего одноклубника Рафаэла Леау с партнёром по сборной Франции, форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

«У Леау потрясающие игровые качества и возможности для дальнейшего прогресса. Этот футболист может достичь уровня Килиана Мбаппе. Но ему нужно улучшить статистику. Безусловно, у него есть потенциал для роста», – приводит слова Жиру La Gazetta dello Sport.

В сезоне-2022/2023 Леау провёл 48 матчей за «Милан» во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и 12 результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 90 млн.

В новом сезоне Леау будет выступать за «Милан» под 10-м номером.