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Семак: Венделу нужно набирать форму, а затем он будет искать новую команду

Семак: Венделу нужно набирать форму, а затем он будет искать новую команду
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о будущем полузащитника команды Вендела в составе сине-бело-голубых.

«Ситуация по Венделу не изменилась — ему нужно набирать форму, а затем он будет искать команду. Над этим сейчас работает его агент. Пока так», — приводит слова Семака пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Напомним, ранее сообщалось, что Вендел по собственному желанию и без объяснения причин не вернулся в расположение сине‑бело‑голубых вовремя, а его агент прибыл в Санкт‑Петербург в одиночестве, что вызывало недовольство в «Зените».

В июле появилась информация об интересе к бразильскому полузащитнику со стороны «Фламенго», однако клуб не мог прийти к соглашению с «Зенитом», так как в руководстве сине-бело-голубых требовали личного присутствия футболиста.

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