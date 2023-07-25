Семак: Венделу нужно набирать форму, а затем он будет искать новую команду

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о будущем полузащитника команды Вендела в составе сине-бело-голубых.

«Ситуация по Венделу не изменилась — ему нужно набирать форму, а затем он будет искать команду. Над этим сейчас работает его агент. Пока так», — приводит слова Семака пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Напомним, ранее сообщалось, что Вендел по собственному желанию и без объяснения причин не вернулся в расположение сине‑бело‑голубых вовремя, а его агент прибыл в Санкт‑Петербург в одиночестве, что вызывало недовольство в «Зените».

В июле появилась информация об интересе к бразильскому полузащитнику со стороны «Фламенго», однако клуб не мог прийти к соглашению с «Зенитом», так как в руководстве сине-бело-голубых требовали личного присутствия футболиста.