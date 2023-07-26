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«Брейдаблик» – «Копенгаген» 0:2, результат матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 25 июля 2023 года

Бывший форвард «Спартака» Ларссон помог «Копенгагену» одолеть «Брейдаблик» в ЛЧ
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Завершился первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов — 2023/2024, в котором встречались исландский «Брейдаблик» и датский «Копенгаген». Команды играли на стадионе «Коупавогсвёллур» (Коупавогюр, Исландия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Гергё Богаром (Венгрия). «Копенгаген» одержал уверенную победу — 2:0.

Уже на первой минуте игры счёт в матче открыл бывший форвард «Спартака» Джордан Ларссон. На 32-й минуте датчане упрочили лидерство благодаря голу нападающего Расмуса Фалька, отличившегося с передачи Ларссона. Матч так и завершился — победа «Копенгагена» со счётом 2:0.

В первом квалификационном раунде «Брейдаблик» по сумме двух матчей оказался сильнее ирландского «Шэмрок Роверс» — 3:1. «Копенгаген» начал свой путь в отборе со второго раунда. Победитель пары в следующем раунде встретится с пражской «Спартой» (Чехия).

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
25 июля 2023, вторник. 22:15 МСК
Брейдаблик
Коупавогюр, Исландия
Окончен
0 : 2
Копенгаген
Копенгаген, Дания
0:1 Дж. Ларссон – 1'   0:2 Фальк – 32'
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