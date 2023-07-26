«Оренбург» — ЦСКА: во сколько матч Кубка России, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 26 июля, в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ в Фонбет Кубке России встретятся «Оренбург» и московский ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:15 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Оренбурга» и московского ЦСКА. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».
Не считая товарищеских матчей, команды в последний раз встречались в 2023 году. Тогда в рамках матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА с минимальным преимуществом смог обыграть «Оренбург» — 2:1.
Напомним, на прошедших выходных стартовал новый сезон Российской Премьер-Лиги. В 1-м туре чемпионата России «Оренбург» в довольно близкой игре уступил московскому «Спартаку», а ЦСКА сенсационно проиграл «Уралу».
- 26 июля 2023
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