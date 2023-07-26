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Оренбург – ЦСКА, 26 июля: во сколько начнётся матч Кубка России, где смотреть прямую трансляцию

«Оренбург» — ЦСКА: во сколько матч Кубка России, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 26 июля, в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ в Фонбет Кубке России встретятся «Оренбург» и московский ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:15 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Оренбурга» и московского ЦСКА. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Фонбет Кубок России. Группа A
26 июля 2023, среда. 16:15 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Не считая товарищеских матчей, команды в последний раз встречались в 2023 году. Тогда в рамках матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА с минимальным преимуществом смог обыграть «Оренбург» — 2:1.

Напомним, на прошедших выходных стартовал новый сезон Российской Премьер-Лиги. В 1-м туре чемпионата России «Оренбург» в довольно близкой игре уступил московскому «Спартаку», а ЦСКА сенсационно проиграл «Уралу».

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