Криштиану Роналду отреагировал на ничейный исход матча «Аль-Насра» с «ПСЖ»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал ничейный исход в товарищеском матче саудовской команды с «ПСЖ».

«Хорошее выступление против сильной команды. Предсезонная подготовка продолжается! Фантастический приём от болельщиков здесь, в Японии», – написал Роналду в одной из социальных сетей.

Напомним, 25 июля состоялся товарищеский матч, в котором встретились «Пари Сен-Жермен» и «Аль-Наср». Игра проходила на стадионе «Нагаи» в Осаке (Япония) и завершилась со счётом 0:0. До встречи с «ПСЖ» саудовская команда уступила в товарищеских матчах «Сельте» (0:5) и «Бенфике» (1:4).

Роналду перешёл в «Аль-Наср» в январе 2023 года. В прошлом сезоне он провёл 16 матчей в чемпионате Саудовской Аравии, в которых записал в свой актив 14 голов и две результативные передачи.

Материалы по теме «ПСЖ» и «Аль-Наср» сыграли вничью в товарищеском матче

Болельщики из Китая потратили $ 2000, чтобы увидеть Роналду: