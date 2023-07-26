Криштиану Роналду отреагировал на ничейный исход матча «Аль-Насра» с «ПСЖ»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал ничейный исход в товарищеском матче саудовской команды с «ПСЖ».
«Хорошее выступление против сильной команды. Предсезонная подготовка продолжается! Фантастический приём от болельщиков здесь, в Японии», – написал Роналду в одной из социальных сетей.
Напомним, 25 июля состоялся товарищеский матч, в котором встретились «Пари Сен-Жермен» и «Аль-Наср». Игра проходила на стадионе «Нагаи» в Осаке (Япония) и завершилась со счётом 0:0. До встречи с «ПСЖ» саудовская команда уступила в товарищеских матчах «Сельте» (0:5) и «Бенфике» (1:4).
Роналду перешёл в «Аль-Наср» в январе 2023 года. В прошлом сезоне он провёл 16 матчей в чемпионате Саудовской Аравии, в которых записал в свой актив 14 голов и две результативные передачи.
Болельщики из Китая потратили $ 2000, чтобы увидеть Роналду:
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