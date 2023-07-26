Червиченко: собрать лучших россиян в «Зените» гораздо лучше, чем покупать бразильцев

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о трансферной политике «Зенита».
«Покупать лучших русских игроков — абсолютно правильная идея и мысль. Причём она абсолютно колеруется с тем, что я в своё время сделал в «Спартаке», если бы не знал, что ухожу. Мы тогда хотели купить троих игроков и вели переговоры — по Арашавину, Быстрову и Денисову. Эта модель не новая, но рабочая. То, чем раньше мы подманивали всех — чемпионство. Так и «Зенит». Самый главный аргумент у них для российских игроков — они, переходя в клуб, гарантированно становятся чемпионами. Всё правильно и логично.
Собрать лучших россиян гораздо лучше, чем покупать бразильцев. Тут проверенное качество. Тем более до этого качества может достучаться любой российский тренер. А бразильцы — сегодня он есть, а завтра, как Вендел — остался у себя валяться на пляже», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 26 июля 2023
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