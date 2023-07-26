«Оренбург» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 26 июля, в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ в Фонбет Кубке России встретятся «Оренбург» и московский ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Команды объявили стартовые составы на матч:
«Оренбург»: Кеняйкин, Оганесян, Хотулёв, Сиваков, Сидоров, Гюрлюк, Башич, Титков, Ковалёв, Марин, Обухов.
Запасные: Гошев, Полуяхтов, Мансилья, Воробьёв, Гойкович, Флорентин, Перес, Вера, Муро, Печенин, Капустянский, Капленко.
ПФК ЦСКА: Тороп, Гаич, Лукин, Рядно, Мойзес, Зайнутдинов, Мендес, Ермаков, Арбузов, Кучаев, Чалов.
Запасные: Акинфеев, Шайхутдинов, Набабкин, Бандикян, Глебов, Носков, Кисляк, Мухин, Заболотный.
- 26 июля 2023
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