«Оренбург» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 26 июля, в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ в Фонбет Кубке России встретятся «Оренбург» и московский ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Команды объявили стартовые составы на матч:

«Оренбург»: Кеняйкин, Оганесян, Хотулёв, Сиваков, Сидоров, Гюрлюк, Башич, Титков, Ковалёв, Марин, Обухов.

Запасные: Гошев, Полуяхтов, Мансилья, Воробьёв, Гойкович, Флорентин, Перес, Вера, Муро, Печенин, Капустянский, Капленко.

ПФК ЦСКА: Тороп, Гаич, Лукин, Рядно, Мойзес, Зайнутдинов, Мендес, Ермаков, Арбузов, Кучаев, Чалов.

Запасные: Акинфеев, Шайхутдинов, Набабкин, Бандикян, Глебов, Носков, Кисляк, Мухин, Заболотный.