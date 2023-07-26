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«Оренбург» — ЦСКА: армейцы забили третий гол за девять минут

«Оренбург» — ЦСКА: армейцы забили третий гол за девять минут
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Сегодня, 26 июля, в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ в Фонбет Кубке России встречаются «Оренбург» и московский ЦСКА. Игра проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:15 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 22-й минуте ЦСКА забил третий гол, его автором стал Милан Гаич. Чалов подобрал мяч у линии штрафной и моментально нанёс удар, а мяч после рикошета отскочил к дальней штанге, откуда Гаич без помех добил в цель — 3:0.

Матч обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Павел Кукуян, ассистенты судьи – Андрей Гурбанов, Варанцо Петросян; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Артём Любимов; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Игорь Синер.

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