«Факел» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч Кубка России

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Сегодня, 26 июля, состоится матч 1-го тура группового этапа Фонбет Кубка России (Путь РПЛ) «Факел» — «Сочи». Игра пройдёт на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Факела» и «Сочи».

Стали известны стартовые составы команд:

«Факел»: Гудиев, Суслов, Брызгалов, Кудряшов, Магаль, Черов, Якимов, Мастерной, Моцпан, Долгов, Максимов.

«Сочи»: Заболотный, Алвес, Юрганов, Мещанинов, Заика, Батырев, Кравцов, Медведев, Силвейра, Игнатьев, Бурмистров.

Фонбет Кубок России. Группа A Фонбет Кубок России. Группа A 26 июля 2023, среда. 18:30 МСК Факел Воронеж Не начался Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

Главный арбитр встречи – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Денис Березнов; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Алексей Тюмин.