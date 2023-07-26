«Факел» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 26 июля, состоится матч 1-го тура группового этапа Фонбет Кубка России (Путь РПЛ) «Факел» — «Сочи». Игра пройдёт на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Факела» и «Сочи».
Стали известны стартовые составы команд:
«Факел»: Гудиев, Суслов, Брызгалов, Кудряшов, Магаль, Черов, Якимов, Мастерной, Моцпан, Долгов, Максимов.
«Сочи»: Заболотный, Алвес, Юрганов, Мещанинов, Заика, Батырев, Кравцов, Медведев, Силвейра, Игнатьев, Бурмистров.
Главный арбитр встречи – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Денис Березнов; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Алексей Тюмин.
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