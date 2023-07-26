Кирьяков: Тикнизяну надо моментально уезжать в «Вердер», это супервариант для него

Бывший футболист немецкого «Карлсруэ» и «Гамбурга» Сергей Кирьяков отреагировал на новость о возможном переходе защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в бременский «Вердер».

«Вердер» для Тикнизяна — супервариант. Понятно, что бременская команда сейчас не та, что была в моё время, когда они постоянно боролись за чемпионство. Но в любом случае это клуб с большими традициями и огромным количеством болельщиков.

Тикнизяну надо моментально уезжать в Германию. Даже если он будет уступать в каких-то моментах и не соответствовать определённым требованиям. Всегда можно быстро перестроиться и делать то, что хочет видеть тренерский штаб. Я уверен, что Наира не просто так хотят видеть в «Вердере». Наверняка его ведут и смотрят за ним внимательно на протяжении какого-то времени. Значит, они уже понимают, сможет ли Тикнизян проявить себя в Бундеслиге. Если это не утка, то клуб хочет его видеть у себя и сделать всё, чтобы он быстрее адаптировался к немецкому футболу, который сильно отличается от нашего», — приводит слова Кирьякова Metaratings.ru.

В среду, 26 июля, инсайдер Иван Карпов сообщил, что «Вердер» предложил за футболиста сборной Армении € 2,5 млн, но железнодорожники хотят выручить не менее € 5,5 млн, которые были уплачены ЦСКА в 2021 году.

В нынешнем сезоне 24-летний Тикнизян провёл за «Локомотив» два матча и забил два гола во всех турнирах. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,5 млн.