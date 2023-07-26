«Ростов» минимально переиграл «Рубин» в матче Кубка России

Завершился матч 1-го тура группового этапа Фонбет Кубка России (Путь РПЛ), в котором «Ростов» обыграл «Рубин» со счётом 1:0. Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск).

Единственный гол в матче забил 20-летний полузащитник ростовчан Иван Комаров на 60-й минуте.

Последний раз, не считая товарищеских матчей, команды встречались в марте 2022 года в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась победой «Ростова» со счётом 2:1.

Напомним, в минувшие выходные стартовал новый сезон Российской Премьер-Лиги. В 1-м туре чемпионата России «Рубин» сыграл вничью с «Локомотивом» (2:2), а «Ростов» победил «Факел» (2:1).