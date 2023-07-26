«Ростов» минимально переиграл «Рубин» в матче Кубка России
Поделиться
Завершился матч 1-го тура группового этапа Фонбет Кубка России (Путь РПЛ), в котором «Ростов» обыграл «Рубин» со счётом 1:0. Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск).
Единственный гол в матче забил 20-летний полузащитник ростовчан Иван Комаров на 60-й минуте.
Последний раз, не считая товарищеских матчей, команды встречались в марте 2022 года в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась победой «Ростова» со счётом 2:1.
Напомним, в минувшие выходные стартовал новый сезон Российской Премьер-Лиги. В 1-м туре чемпионата России «Рубин» сыграл вничью с «Локомотивом» (2:2), а «Ростов» победил «Факел» (2:1).
Комментарии
- 27 июля 2023
-
00:06
-
00:01
- 26 июля 2023
-
23:57
-
23:52
-
23:47
-
23:47
-
23:30
-
23:28
-
23:26
-
23:15
-
23:06
-
22:58
-
22:56
-
22:54
-
22:43
-
22:41
-
22:40
-
22:30
-
22:26
-
22:09
-
22:09
-
22:03
-
21:50
-
21:49
-
21:45
-
21:40
-
21:37
-
21:34
-
21:33
-
21:18
-
21:13
-
21:13
-
21:00
-
20:54
-
20:51
Партнерский контент