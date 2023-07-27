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Полузащитник «Спартака» Зиньковский ответил на вопрос, удивился ли переходу Медины из ЦСКА

Полузащитник «Спартака» Зиньковский ответил на вопрос, удивился ли переходу Медины из ЦСКА
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Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский ответил на вопрос о переходе в состав красно-белых бывшего хавбека ЦСКА Хесуса Медины, сказав, что не видит в таком трансфере ничего особенного.

«Удивился ли переходу Медины из ЦСКА в «Спартак»? Если бы это был российский игрок, который долго выступал… Допустим, как Федя Чалов. Или если бы он несколько лет и более поиграл там, то, конечно, это был бы из ряда вон выходящий трансфер. Все бы сказали: «Офигеть!» Но Медина — иностранец. Как мне кажется, приехал в Россию показывать себя.

Не вижу в этом ничего такого. Главное, чтобы он помог команде. До этого Хесус помогал ЦСКА. Надеемся, что сейчас поможет нам», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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