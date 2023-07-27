«Челси» предложил более € 90 млн за Кайседо, «Брайтон» ответил отказом
Поделиться
Лондонский «Челси» сделал очередное предложение о приобретении полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо, «Брайтон» снова отказал. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По данным источника, «синие» предлагали «чайкам» € 93 млн, но вновь услышали отказ. Отмечается, что переговоры между сторонами продолжатся, однако на данном этапе клубы не близки к достижению договорённости.
В сезоне-2022/2023 на счету Кайседо 43 матча за «Брайтон» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт полузащитника с «чайками» рассчитан до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 55 млн.
Комментарии
- 27 июля 2023
-
21:38
-
21:34
-
21:20
-
21:13
-
21:07
-
21:03
-
21:02
-
21:00
-
20:51
-
20:37
-
20:31
-
20:26
-
20:26
-
20:20
-
20:17
-
20:16
-
20:15
-
20:01
-
20:00
-
19:57
-
19:54
-
19:49
-
19:43
-
19:41
-
19:26
-
19:20
-
19:12
-
19:11
-
19:05
-
19:01
-
18:49
-
18:41
-
18:39
-
18:30
-
18:30
Партнерский контент