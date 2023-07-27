«Челси» предложил более € 90 млн за Кайседо, «Брайтон» ответил отказом

Лондонский «Челси» сделал очередное предложение о приобретении полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо, «Брайтон» снова отказал. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По данным источника, «синие» предлагали «чайкам» € 93 млн, но вновь услышали отказ. Отмечается, что переговоры между сторонами продолжатся, однако на данном этапе клубы не близки к достижению договорённости.

В сезоне-2022/2023 на счету Кайседо 43 матча за «Брайтон» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт полузащитника с «чайками» рассчитан до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 55 млн.