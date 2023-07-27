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Абаскаль сообщил, что Зиньковский получил травму в матче с «Краснодаром»

Абаскаль сообщил, что Зиньковский получил травму в матче с «Краснодаром»
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, что замена полузащитника Антона Зиньковского в перерыве матча Фонбет Кубка России с «Краснодаром» была связана с травмой.

«Была ли замена Зиньковского в перерыве связана с травмой? Да, но надеюсь и желаю Антону, чтобы всё обошлось и травма не была серьёзной. Смотрелось это ужасно. К счастью, там был арбитр, он всё видел. Я пересматривал эпизод, он действительно очень страшный. Но это футбол, такое бывает. Надеюсь, что удастся избежать серьёзных последствий», — сказал Абаскаль в эфире «Матч ТВ»

В четверг, 27 июля, «Спартак» на выезде победил «Краснодар» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счётом 2:1. В концовке первого тайма капитан «быков» Эдуард Сперцян был удалён за фол на Зиньковском. Полузащитник красно‑белых получил удар в голеностоп шипами бутсы.

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