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Попов: кто такой Дзюба, чтобы его приглашали в Саудовскую Аравию? Звезда футбола Европы?

Попов: кто такой Дзюба, чтобы его приглашали в Саудовскую Аравию? Звезда футбола Европы?
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Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов заявил, что клубам из Саудовской Аравии нет смысла приглашать нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбу, отметив, что тот не является звездой европейского уровня. При этом экс-футболист посоветовал форварду железнодорожников переезжать в саудовский чемпионат, если у него будет такое предложение.

«Дзюбе 100% надо ехать в Саудовскую Аравию, если появится предложение. Ехать стоит. Во-первых, там звёзды. Во-вторых, о нём снова все заговорят. Не знаю, сколько есть денег у Артёма Дзюбы, возможно, он обеспеченный человек и ему это не нужно. Но если он хочет играть на хорошем уровне, то Саудовская Аравия по уровню сейчас ничем не будет отличаться от чемпионата России. Стоит поехать и попробовать себя в другой среде, там и денег навалят.

Связка Дзюба — Роналду уже не выглядит такой фантастической? Не знаю, пока это из области фантастики (смеётся). Смысл вообще им приглашать Дзюбу? Они приглашают звёзд европейского футбола. А кто такой Дзюба? Звезда европейского футбола? Зачем он им? Чтобы поиметь российский рынок и туристов? Мне кажется, мы и так с ними в дружеских отношениях. Не вижу смысла саудовцам приглашать Дзюбу», — приводит слова Попова Legalbet.

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