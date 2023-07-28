Попов: кто такой Дзюба, чтобы его приглашали в Саудовскую Аравию? Звезда футбола Европы?

Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов заявил, что клубам из Саудовской Аравии нет смысла приглашать нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбу, отметив, что тот не является звездой европейского уровня. При этом экс-футболист посоветовал форварду железнодорожников переезжать в саудовский чемпионат, если у него будет такое предложение.

«Дзюбе 100% надо ехать в Саудовскую Аравию, если появится предложение. Ехать стоит. Во-первых, там звёзды. Во-вторых, о нём снова все заговорят. Не знаю, сколько есть денег у Артёма Дзюбы, возможно, он обеспеченный человек и ему это не нужно. Но если он хочет играть на хорошем уровне, то Саудовская Аравия по уровню сейчас ничем не будет отличаться от чемпионата России. Стоит поехать и попробовать себя в другой среде, там и денег навалят.

Связка Дзюба — Роналду уже не выглядит такой фантастической? Не знаю, пока это из области фантастики (смеётся). Смысл вообще им приглашать Дзюбу? Они приглашают звёзд европейского футбола. А кто такой Дзюба? Звезда европейского футбола? Зачем он им? Чтобы поиметь российский рынок и туристов? Мне кажется, мы и так с ними в дружеских отношениях. Не вижу смысла саудовцам приглашать Дзюбу», — приводит слова Попова Legalbet.