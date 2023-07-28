Махачкалинское «Динамо» объявило о переходе бывшего форварда «Анжи» Сердерова

Бывший нападающий «Анжи» Сердер Сердеров стал игроком махачкалинского «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба дагестанского клуба.

В «Динамо» Сердеров перешёл на правах свободного агента. Стороны подписали однолетний контракт. Форвард будет выступать за махачкалинский клуб под номером 28.

Фото: dinamo-mx.ru

В сезоне-2022/2023 Сердеров провёл десять матчей за узбекскую «Согдиану» во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 225 тыс.

Дагестанский футболист после ухода из «Анжи» выступал за такие команды, как «Урал», «Крылья Советов», «Славия» (София), «Енисей», «Краковия», «Мезёкёвешд», «Истра 1961» и казахстанский «Актобе».