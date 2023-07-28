Защитник «Балтики» Маляров рассказал о подготовке к матчу со «Спартаком»

Защитник «Балтики» Кирилл Маляров рассказал о целях команды на матч со «Спартаком» во 2-м туре РПЛ и ответил на вопрос о возможном противостоянии с игроком красно-белых Даниилом Хлусевичем.
«Главное, в обороне сыграть «на ноль», а впереди попытаться реализовать свои моменты. Видел ли я игру Хлусевича? Пока нет. Столько перелётов, тренировок, со своей игрой пока разобраться бы. Но будем готовиться к матчу — конечно, всех посмотрим, разберём, и Хлусевича тоже», — приводит слова Малярова Metaratings.
Матч «Спартака» и «Балтики» состоится в Москве 31 июля и начнётся в 19:30 мск. В 1-м туре РПЛ калининградцы уступили «Сочи» (0:2), а москвичи обыграли «Оренбург» (3:2).
2-й тур чемпионата России откроет встреча «Крыльев Советов» и «Динамо», которая начнётся 29 июля в 15:00.
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