Кавазашвили: мне очень понравился Бонгонда

Легендарный голкипер Анзор Кавазашвили, защищавший в своё время цвета московского «Спартака», оценил выступление новичка красно-белых Тео Бонгонда в матче Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (2:1).

«Мне очень понравился Бонгонда. Он очень агрессивен и всё время нацелен на взятие ворот, ещё у него хорошо поставлена левая нога. Он только начинает появляться на нашей публике, так что его нельзя осуждать за то, что он три раза подряд пробил выше ворот, а только четвёртый удар оказался результативным. Думаю, если его не дай бог сломают, он будет значить многое для «Спартака».

Главное, что команда понимает друг друга и действует как единый механизм. Игроков как будто смазали маслом, и они стали крутиться ровно так, как надо», — приводит слова Кавазашвили «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, Бонгонда появился на поле на 46-й минуте встречи вместо получившего травму Антона Зиньковского. Вингер стал автором победного гола в ворота «Краснодара».