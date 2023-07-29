Эрлинг Холанд попрощался с Риядом Марезом, ушедшим в «Аль-Ахли»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отправил прощальное сообщение алжирскому футболисту Рияду Марезу, перешедшему в саудовский клуб «Аль-Ахли».
«Лучший игрок и прекрасный человек. Нам будет не хватать тебя, дружище. Горжусь, что играл с тобой, Рияд Марез», — написал Холанд в соцсетях.
32-летний Марез выступал за «Манчестер Сити» с лета 2018 года. В 236 матчах за команду нападающий забил 78 голов и отдал 59 результативных передач. Вместе с командой Марез выиграл 12 трофеев, включая Лигу чемпионов и четыре титула чемпиона Англии.
Сообщалось, что переход Мареза обошёлся «Аль-Ахли» в € 30 млн. В этой команде Рияд будет играть вместе с экс-вратарём «Челси» Эдуаром Менди и своим соотечественником Рядом Будебузом.
Холанд танцует в клубе с болельщиками «Боруссии». Видеоролик:
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