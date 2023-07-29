«Арсенал» установил статую Арсена Венгера возле домашнего стадиона

Лондонский «Арсенал» объявил об открытии возле домашнего стадиона «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» статуи в честь бывшего главного тренера команды Арсена Венгера.

Статуя Арсена Венгера возле «Эмирейтс» Фото: ФК «Арсенал»

«Мы рады признать и отметить выдающуюся карьеру Арсена Венгера в футбольном клубе «Арсенал». Вклад Арсена и его достижения делают его лучшим тренером в истории клуба. Он подарил «канонирам» множество трофеев и фантастические воспоминания, а также принес революцию в управлении клубом, беспроигрышный сезон и переезд на стадион «Эмирейтс». Поэтому вполне уместно, что в знак неизменного уважения и благодарности клуба великолепная статуя Арсена теперь стоит возле нашей домашней арены», — приводит слова исполнительного вице-президента клуба Тима Льюиса пресс-служба «Арсенала».