«Шахтёр» ведет переговоры о проведении матчей Лиги чемпионов в Гамбурге
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Украинский «Шахтёр» ведёт переговоры о проведении домашних матчей Лиги чемпионов в Гамбурге, сообщает ua.tribuna.com.
В таком случае горняки будут играть на «Фолькспаркштадионе». Это домашняя арена «Гамбурга», которая может вместить 57 тысяч зрителей.
Ранее сообщалось, что «Шахтёр» не хочет играть матчи еврокубков в Польше. В прошлом сезоне команда играла домашние матчи в Лиге чемпионов и Лиге Европы в Варшаве.
В прошедшем сезоне чемпионата Украины «Шахтёр» занял первое место, став чемпионом страны. Команда одержала 22 победы в 30 матчах, набрав 72 очка и опередив ближайшего преследователя, «Днепр-1» на 5 баллов.
Киевское «Динамо» расположилось на четвёртом месте турнирной таблицы чемпионата, набрав 60 очков.
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