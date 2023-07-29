«Шахтёр» ведет переговоры о проведении матчей Лиги чемпионов в Гамбурге

Украинский «Шахтёр» ведёт переговоры о проведении домашних матчей Лиги чемпионов в Гамбурге, сообщает ua.tribuna.com.

В таком случае горняки будут играть на «Фолькспаркштадионе». Это домашняя арена «Гамбурга», которая может вместить 57 тысяч зрителей.

Ранее сообщалось, что «Шахтёр» не хочет играть матчи еврокубков в Польше. В прошлом сезоне команда играла домашние матчи в Лиге чемпионов и Лиге Европы в Варшаве.

В прошедшем сезоне чемпионата Украины «Шахтёр» занял первое место, став чемпионом страны. Команда одержала 22 победы в 30 матчах, набрав 72 очка и опередив ближайшего преследователя, «Днепр-1» на 5 баллов.

Киевское «Динамо» расположилось на четвёртом месте турнирной таблицы чемпионата, набрав 60 очков.