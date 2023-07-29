Швеция — Италия: Илестедт открыла счёт на 39-й минуте

В эти минуты проходит матч 2-го тура группы G чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023, в котором встречаются сборные Швеции и Италии. Команды играют на стадионе «Веллингтон Регионал — Вестпак» в Веллингтоне (Новая Зеландия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Черил Фостер (Уэльс). Швеция выигрывает со счётом 1:0.

Первый мяч в матче на 39-й минуте забила защитница сборной Швеции Аманда Илестедт. Она головой замкнула подачу с углового.

Соперницами Швеции и Италии по группе G являются национальные команды ЮАР и Аргентины.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.