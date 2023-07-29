Швеция — Италия: Илестедт открыла счёт на 39-й минуте
Поделиться
В эти минуты проходит матч 2-го тура группы G чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023, в котором встречаются сборные Швеции и Италии. Команды играют на стадионе «Веллингтон Регионал — Вестпак» в Веллингтоне (Новая Зеландия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Черил Фостер (Уэльс). Швеция выигрывает со счётом 1:0.
ЧМ-2023 (ж). Группа G. 2-й тур
29 июля 2023, суббота. 10:30 МСК
Швеция (ж)
2-й тайм
4 : 0
Италия (ж)
1:0 Илестедт – 39' 2:0 Рольфё – 44' 3:0 Блакстениус – 45+1' 4:0 Илестедт – 50'
Первый мяч в матче на 39-й минуте забила защитница сборной Швеции Аманда Илестедт. Она головой замкнула подачу с углового.
Соперницами Швеции и Италии по группе G являются национальные команды ЮАР и Аргентины.
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.
Комментарии
- 29 июля 2023
-
11:43
-
11:40
-
11:40
-
11:30
-
11:24
-
11:18
-
11:16
-
11:14
-
11:10
-
11:00
-
10:58
-
10:52
-
10:50
-
10:39
-
10:34
-
10:30
-
10:28
-
10:17
-
10:14
-
10:01
-
10:00
-
09:57
-
09:52
-
09:52
-
09:44
-
09:43
-
09:30
-
09:30
-
09:27
-
09:12
-
09:11
-
09:06
-
09:00
-
09:00
-
08:50
Партнерский контент