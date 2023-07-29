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Швеция — Италия: Илестедт оформила дубль головой на 50-й минуте

Швеция — Италия: Илестедт оформила дубль головой на 50-й минуте
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В эти минуты проходит матч 2-го тура группы G чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023, в котором встречаются сборные Швеции и Италии. Команды играют на стадионе «Веллингтон Регионал — Вестпак» в Веллингтоне (Новая Зеландия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Черил Фостер (Уэльс). Швеция выигрывает со счётом 4:0.

ЧМ-2023 (ж). Группа G. 2-й тур
29 июля 2023, суббота. 10:30 МСК
Швеция (ж)
Окончен
5 : 0
Италия (ж)
1:0 Илестедт – 39'   2:0 Рольфё – 44'   3:0 Блакстениус – 45+1'   4:0 Илестедт – 50'   5:0 Бломквист – 90+5'

На 50-й минуте после подачи углового дубль оформила защитница шведок Аманда Илестедт. В первом тайме в составе сборной Швеции, кроме Илестедт, отличились Фридолина Рольфё и Стина Блакстениус.

Соперницами Швеции и Италии по группе G являются национальные команды ЮАР и Аргентины.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.

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