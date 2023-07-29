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Ростов — Зенит. Прямая трансляция
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Петржела: «Зенит» — явный фаворит в матче с «Ростовом». У меня нет сомнений в их победе

Петржела: «Зенит» — явный фаворит в матче с «Ростовом». У меня нет сомнений в их победе
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Чешский тренер Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Зенит». Встреча состоится сегодня, 29 июля, и начнётся в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Зенит» — явный фаворит в матче 2-го тура с «Ростовом». Уверен, что ростовчане сбавили по сравнению с прошлым сезоном. У «Зенита», безусловно, тоже есть потери в составе — Малком, Вендел. По ходу сезона без них будет очень тяжело. Но у меня нет сомнений в том, что «Зенит» — сильнейшая команда в России. Сегодня они победят своего соперника и уверенно продолжат путь к очередному чемпионскому титулу», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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