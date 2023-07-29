Радимов: если в «Локо» хотят побороться за что-то существенное, так очки терять нельзя

Российский тренер Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Факел» — «Локомотив». Встреча состоится в Воронеже в воскресенье, 30 июля. Начало игры — в 17:30 по московскому времени.

«После поражения в 1-м туре и после поражения в кубковом матче для «Факела» далеко не всё просто. К тому же команда потеряла пару ведущих игроков. Так что дома перед своими болельщиками «Факел» должен поднимать голову. Где ещё им брать очки?

Но «Локо» тоже раненый – они на раз-два набирали очки весной, а тут – осечка с «Рубином». Если они хотят побороться за что-то существенное, так очки терять нельзя. И с «Факелом» надо набирать три на выезде», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».