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Радимов: если в «Локо» хотят побороться за что-то существенное, так очки терять нельзя

Радимов: если в «Локо» хотят побороться за что-то существенное, так очки терять нельзя
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Российский тренер Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Факел» — «Локомотив». Встреча состоится в Воронеже в воскресенье, 30 июля. Начало игры — в 17:30 по московскому времени.

«После поражения в 1-м туре и после поражения в кубковом матче для «Факела» далеко не всё просто. К тому же команда потеряла пару ведущих игроков. Так что дома перед своими болельщиками «Факел» должен поднимать голову. Где ещё им брать очки?

Но «Локо» тоже раненый – они на раз-два набирали очки весной, а тут – осечка с «Рубином». Если они хотят побороться за что-то существенное, так очки терять нельзя. И с «Факелом» надо набирать три на выезде», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

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