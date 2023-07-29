«Ренн» нацелился на подписание Бакайоко и Матича

«Ренн» ищет нового полузащитника на замену Лесли Угочукву, который, скорее всего, перейдёт в лондонский «Челси». Французский клуб рассматривает новых игроков преимущественно в итальянской Серии А, среди которых наиболее приоритетными вариантами стали хавбек «Ромы» Неманья Матич и бывший игрок «Милана» Тьемуэ Бакайоко. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, Бакайоко является фаворитом среди всех возможных вариантов, поскольку в данный момент французский полузащитник находится без клуба. Тьемуэ также числился в молодёжной академии «Ренна», что увеличивает вероятность данного трансфера. Другой возможный вариант — 34-летний Неманья Матич, у которого остался один год по контракту с «Ромой». Пока что французский клуб ещё не делал конкретных предложений по игрокам и рассматривает возможные варианты.

В минувшем сезоне Серии А Бакайоко принял участие в трёх матчах «россонери», не отметившись результативными действиями. В прошедшем сезоне на счету Матича 50 матчей в составе «Ромы» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами.