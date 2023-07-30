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«Барселона» разгромила «Реал» в товарищеском матче, Винисиус не реализовал пенальти

Завершился товарищеский матч, в котором «Барселона» встретилась с «Реалом». Матч состоялся в Техасе на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» и завершился победой каталонского клуба со счётом 3:0.

В составе победителей отличились Усман Дембеле, Фермин Лопес Мартин и Ферран Торрес. Отметим, на 20-й минуте в ворота «Барселоны» был назначен пенальти, который не смог реализовать Винисиус Жуниор.

Ранее «Барселона» обыграла «Виссел Кобе» (2:0) и уступила «Арсеналу» (3:5). «Реал», в свою очередь, ранее обыграл «Милан» (3:2) и «Манчестер Юнайтед» (2:0).

В следующем матче «Барселона» сыграет с «Миланом», а «Реал» встретится с «Ювентусом». Матчи пройдут 2 и 3 августа соответственно.

В прошлом сезоне «Барселона» выиграла чемпионата Испании, а «Реал» занял второе место.