Лотито: я был готов сделать предложение по Фреду, но Сарри сказал, что его не хочет
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Президент «Лацио» Клаудио Лотито рассказал, что был готов вступить в переговоры с «Манчестер Юнайтед» по трансферу Фреда, но против этого выступил тренер Маурицио Сарри.
«Я был готов начать переговоры с «Манчестер Юнайтед» и сделать предложение по Фреду, но Сарри сказал, что он его не хочет. То же самое произошло с Ло Чельсо. Сарри хочет Зелиньски и Риччи», —приводит слова Лотито журналист Фабрицио Романо на своей страничке в «твиттере».
Фред выступает за «Манчестер Юнайтед» с июля 2018 года. Бразилец перешёл в команду из украинского «Шахтёра» за € 59 млн.
В составе английского клуба бразилец провёл 213 матчей, в которых забил 14 голов и стал автором 19 результативных передач. Его контракт рассчитан до июня следующего года.
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