Швейцария и Норвегия вышли в плей-офф из группы А на женском ЧМ-2023

Завершились матчи в группе А на чемпионате мира по футболу среди женщин — 2023. Сборные Швейцарии и Норвегии вышли в плей-офф, а хозяева ЧМ, национальная команда Новой Зеландии, вместе с Филиппинами вылетели с турнира.
Сегодня, 30 июля, прошли две встречи в группе А в рамках 3-го тура. Сборная Норвегии разгромила Филиппины со счётом 6:0, а швейцарки сыграли вничью с новозеландками — 0:0. Сборная Швейцарии набрала пять очков и заняла первое место в группе А. Норвегия с четырьмя очками стала второй, опередив Новую Зеландию благодаря разнице мячей. У хозяек чемпионата мира тоже четыре очка. Национальная команда Филиппин замкнула турнирную таблицу группы А с тремя очками.
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.
- 30 июля 2023
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