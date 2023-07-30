«Не хватило времени». Защитник «Ростова» Денис Терентьев — о матче РПЛ с «Зенитом»

Защитник «Ростова» Денис Терентьев прокомментировал ничейный результат в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча завершилась со счётом 1:1. В составе «Зенита» отличился Матео Кассьерра, а за «Ростов» забил Николай Комличенко (с пенальти).

«Не хватило времени, сравняли на последних минутах. «Зенит» играл по счёту. Во втором тайме мы больше владели мячом, старались забить.

Удалось заявить новичков? Мы верили до конца, но ещё на предыгровой тренировке не знали, как будет. Было несколько перестановок в составе.

Предполагалось, что проведу весь матч, или вынужденная замена Осипенко виновата? Я не знаю. Это надо у тренеров спрашивать», — приводит слова Терентьева «РБ Спорт».