Защитник «Спартака» Хлусевич ответил, сколько раз пересматривал голы в ворота «Оренбурга»

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич ответил, сколько раз пересматривал голы в ворота «Оренбурга». Красно-белые победили в матче 1-го тура чемпионата России со счётом 3:2, Хлусевич оформил дубль.

«Сколько раз пересмотрел голы? Ну раз десять точно! Много кто присылал ролики или отмечал меня в социальных сетях. Мне, кстати, понравились все три наших мяча. Красивые комбинации, отличные и точные переводы… На поле мы стараемся чувствовать друг друга, правильно коммуницировать. Например, я был уверен, что Игнатов сыграет пяткой, Миша часто так делает. Круто вышло у Зины (Зиньковского. — Прим «Чемпионата») и Квинси (Промеса. — Прим «Чемпионата»). Два гола из трёх с пятками — ситуативная история, отдельно мы такое не наигрывали, но снова проявили хорошее взаимопонимание.

По итогам первого тура стал лучшим бомбардиром лиги, сделал скриншот таблицы? Нет. Но думаю, кто-нибудь обязательно сохранит такое. Дай бог, чтобы и дальше появлялись моменты, которые превратятся в голы. А главное — чтобы было как можно больше побед «Спартака». Для меня личная статистика не так важна», — приводит слова Хлусевича официальный сайт «Спартака».