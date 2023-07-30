«Наполи» отклонил предложение «Аль-Хиляля» по Осимхену

Действующий чемпион Италии «Наполи» отклонил трансферное предложение «Аль-Хиляля» по нападающему Виктору Осимхену, сообщает издание Il Mattino.

По данным источника, клуб из Саудовской Аравии сделал предложение в € 130 млн. Итальянский клуб готов расстаться с нигерийским форвардом только за сумму, которая будет близка к € 200 млн.

В это летнее трансферное окно саудовский клуб уже пополнил бывший защитник «Наполи» Калиду Кулибали, а также Сергей Милинкович-Савич, Рубен Невеш и Малком.

24-летний нападающий Виктор Осимхен выступает за клуб из Неаполя с 2020 года. В прошлом сезоне игрок стал чемпионом Италии, а также лучшим бомбардиром первенства с 26 голами. Контракт футболиста действует до лета 2025 года.