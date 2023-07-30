«Наполи» отклонил предложение «Аль-Хиляля» по Осимхену
Поделиться
Действующий чемпион Италии «Наполи» отклонил трансферное предложение «Аль-Хиляля» по нападающему Виктору Осимхену, сообщает издание Il Mattino.
По данным источника, клуб из Саудовской Аравии сделал предложение в € 130 млн. Итальянский клуб готов расстаться с нигерийским форвардом только за сумму, которая будет близка к € 200 млн.
В это летнее трансферное окно саудовский клуб уже пополнил бывший защитник «Наполи» Калиду Кулибали, а также Сергей Милинкович-Савич, Рубен Невеш и Малком.
24-летний нападающий Виктор Осимхен выступает за клуб из Неаполя с 2020 года. В прошлом сезоне игрок стал чемпионом Италии, а также лучшим бомбардиром первенства с 26 голами. Контракт футболиста действует до лета 2025 года.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 июля 2023
-
15:12
-
15:09
-
15:06
-
15:00
-
14:49
-
14:37
-
14:36
-
14:30
-
14:19
-
14:16
-
14:14
-
14:00
-
13:54
-
13:54
-
13:53
-
13:45
-
13:36
-
13:28
-
13:22
-
13:17
-
13:10
-
13:09
-
13:02
-
12:46
-
12:35
-
12:33
-
12:30
-
12:18
-
12:10
-
12:01
-
12:00
-
12:00
-
11:50
-
11:39
-
11:33
Партнерский контент