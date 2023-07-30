Защитник «Севильи» Рекик перешёл в «Аль-Джазиру»
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Голландский защитник «Севильи» Карим Рекик перешёл в «Аль-Джазиру», сообщает клуб из Абу-Даби в своих соцсетях.
28-летний игрок стал третьим подписанием клуба из Объединённых Арабских Эмиратов за это лето. Ранее команду пополнил 31-летний испанец Алехандро Посуэло и его ровесник, конголезец Нескенс Кебано, последним клубом которого был лондонский «Фулхэм».
Воспитанник «Фейеноорда» Рекик покинул голландский клуб в 2011 году, присоединившись к «Манчестер Сити», за который он сыграл лишь в одном матче. За свою карьеру футболист также выступал за английские «Портсмут» и «Блэкберн», ПСВ из Эйндховена, французский «Марсель» и берлинскую «Герту». За основную сборную Нидерландов Карим провёл два официальных матча.
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