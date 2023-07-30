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«Ахмат» — ЦСКА: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го тура РПЛ начнётся в 20:00

«Ахмат» — ЦСКА: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го тура РПЛ начнётся в 20:00
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Сегодня, 30 июля, в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся грозненский «Ахмат» и московский ЦСКА. Команды проведут матч на стадионе «Ахмат-Арена» (Грозный, Россия). Игру обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 2-й тур
30 июля 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, в 1-м туре чемпионата России «Ахмат» уступил самарским «Крыльям Советов» со счётом 1:2. ЦСКА проиграл екатеринбургскому «Уралу» с тем же счётом.

По итогам прошлого сезона грозненцы заняли пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков в 30 встречах. ЦСКА завершил чемпионат на второй строчке с 58 очками.

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