«Ахмат» — ЦСКА: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го тура РПЛ начнётся в 20:00

Сегодня, 30 июля, в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся грозненский «Ахмат» и московский ЦСКА. Команды проведут матч на стадионе «Ахмат-Арена» (Грозный, Россия). Игру обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, в 1-м туре чемпионата России «Ахмат» уступил самарским «Крыльям Советов» со счётом 1:2. ЦСКА проиграл екатеринбургскому «Уралу» с тем же счётом.

По итогам прошлого сезона грозненцы заняли пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков в 30 встречах. ЦСКА завершил чемпионат на второй строчке с 58 очками.