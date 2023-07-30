Давид Райя хочет перейти в «Арсенал», а не в «Баварию»

Испанский голкипер «Брентфорда» Давид Райя может стать игроком лондонского «Арсенала» этим летом, несмотря на то что последние слухи связывали вратаря с мюнхенской «Баварией». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, 27-летнему голкиперу больше нравится вариант с переходом в стан «пушкарей», тем более недавно переговоры «Брентфорда» с мюнхенцами по переходу Райи сорвались, так как немецкий клуб предлагал вариант с арендой игрока, что не устраивало ни английский клуб, ни самого Давида. Ожидается, что «Арсенал» сделает предложение по Райе в ближайшее время, чтобы ускорить возможные переговоры по полноценному трансферу.
27-летний Давид Райя играет за «Брентфорд» с 2019 года. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 30 млн.
- 30 июля 2023
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