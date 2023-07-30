Видеообзор матча «Рубин» — «Оренбург»
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Завершился матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались казанский «Рубин» и «Оренбург». Команды сыграли вничью — 1:1.
На 35-й минуте матча нападающий казанцев Джоэль Фамейе открыл счёт с передачи Александра Зотова. Мирлинд Даку откликнулся на заброс к лицевой линии, прострелил оттуда в центр штрафной, набежавший Зотов пробил в касание, после чего мяч рикошетом от Фамейе залетел в сетку ворот.
На 81-й минуте Матиас Перес сравнял счёт. После розыгрыша углового мяч заметался в казанской штрафной, Кирилл Капленко с полулёта прострелил во вратарскую, а Перес уже с линии ворот протолкнул мяч в сетку.
В первых двух турах Российской Премьер-Лиги «Рубин» набрал два очка, а «Оренбург» — одно.
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