Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видеообзор матча «Рубин» — «Оренбург»

Видеообзор матча «Рубин» — «Оренбург»
Комментарии

Завершился матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались казанский «Рубин» и «Оренбург». Команды сыграли вничью — 1:1.

На 35-й минуте матча нападающий казанцев Джоэль Фамейе открыл счёт с передачи Александра Зотова. Мирлинд Даку откликнулся на заброс к лицевой линии, прострелил оттуда в центр штрафной, набежавший Зотов пробил в касание, после чего мяч рикошетом от Фамейе залетел в сетку ворот.

На 81-й минуте Матиас Перес сравнял счёт. После розыгрыша углового мяч заметался в казанской штрафной, Кирилл Капленко с полулёта прострелил во вратарскую, а Перес уже с линии ворот протолкнул мяч в сетку.

В первых двух турах Российской Премьер-Лиги «Рубин» набрал два очка, а «Оренбург» — одно.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023