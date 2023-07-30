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Лахиялов: РПЛ потеряла больше, чем «Зенит» от ухода Малкома в «Аль-Хиляль»

Лахиялов: РПЛ потеряла больше, чем «Зенит» от ухода Малкома в «Аль-Хиляль»
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Бывший нападающий «Ахмата» и «Анжи» Шамиль Лахиялов прокомментировал переход бразильского нападающего Малкома из «Зенита» в саудовский «Аль-Хиляль», а также рассказал, на что данный переход окажет наибольшее влияние.

«Я думаю, если взять в общем, чемпионат России потерял мастера. Малком был здесь одним из сильнейших футболистов. По прошлому сезону, на мой взгляд, самым сильным. Это тот футболист, из-за которого я лично включал телевизор и смотрел российский чемпионат. С уходом Малкома, по-моему, больше потеряла РПЛ, чем «Зенит». Тем более от такой суммы, которую предложил «Аль-Хиляль», как говорится, не отказываются. € 60 млн – хорошие деньги за Малкома, несмотря на то что он был в последние годы лидером, человеком, делавшим разницу на поле и приводившим «Зенит» к чемпионству. Думаю, за полученные от продажи Малкома деньги «Зенит» приобретёт футболиста не хуже», — приводит слова Лахиялова «Евро-Футбол.Ру».

Малком выступал в «Зените» с 2019 по 2023 год. В составе сине-бело-голубых он стал четырёхкратным чемпионом России (2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023).

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