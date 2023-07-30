Тикнизян отметился голом в шести из последних семи официальных матчей

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян забивает в шести из последних семи официальных матчей.
В воскресенье, 30 июля, армянский футболист оформил дубль в ворота «Факела» в матче 2-го тура РПЛ (4:1). До этого в официальных играх 24-летний футболист поражал ворота «Урала», «Рубина», «Торпедо», «Динамо», а также сборной Латвии. Игрок уходил с поля без забитого гола лишь в матче квалификационного раунда чемпионата Европы с Уэльсом в середине июня.
Напомним, в среду, 26 июля, инсайдер Иван Карпов сообщил, что «Вердер» предложил за футболиста сборной Армении € 2,5 млн, но железнодорожники хотят выручить не менее € 5,5 млн, которые были уплачены ЦСКА в 2021 году.
В сезоне-2022/2023 Тикнизян провёл 37 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,5 млн.
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