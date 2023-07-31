Бышовец: у бразильских легионеров «Зенита» и россиян есть разница в ментальности

Прославленный советский тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о работе главного тренера Сергея Семака в «Зените».
«Ваши коллеги говорят: «Да у него такая команда, такие игроки». А я вспоминаю наш разговор с Валентином Козьмичом Ивановым на «Торпедо». Глядя на игру киевского «Динамо», он заметил: «Конечно, с таким составом можно побеждать». На что я возразил: «Но сначала нужно управлять игроками». Так вот, чисто человеческие качества Семака создают атмосферу и ауру профессиональности в коллективе. Я поработал во многих странах, с теми же бразильцами в Португалии. Это было не очень просто, но стоявшие перед нами задачи мы выполнили. Естественно, что разница в ментальности у бразильских легионеров «Зенита» и игроков нашей сборной есть. Но всех их объединяют в «Зените» человеческие качества Семака», — сказал Бышовец в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
- 31 июля 2023
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