УЕФА начнёт чаще использовать систему VAR на ранних раундах еврокубков

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начнёт чаще использовать систему VAR на матчах еврокубков, начиная со следующих двух сезонов (2023/2024 и 2024/2025), сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Технология впервые будет использоваться в квалификации Лиги Европы (с третьего отборочного раунда) и Лиги конференций (с раунда плей-офф квалификации).

В процентном соотношении количество охваченных системой матчей Лиги Европы увеличится на 26% (36 игр), а Лиги конференций – на 311% (140 игр), учитывая, что VAR теперь будет работать и на групповом этапе турнира.

Также VAR впервые будет использоваться во всех отборочных раундах Лиги чемпионов, а общее количество игр турнира с использованием этой технологии по сравнению с сезоном-2022/2023, когда до третьего отборочного раунда VAR не предусматривался, возрастёт на 63 матча.

Начиная с сезона-2024/2025, технология будет использоваться с первого отборочного раунда Лиги Европы.

При условии соответствующего технико-экономического обоснования из-за большого количества матчей технология VAR также может быть введена и до плей-офф квалификации Лиги конференций.