УЕФА пустил в еврокубки клубы с одним и тем же владельцем. Им поставили жёсткие условия

УЕФА в начале 2023 года опубликовал отчёт, в котором большая часть была посвящена мультиклубной модели. Европейский футбольный орган выразил обеспокоенность ростом количества клубов, принадлежащих одному и тому же владельцу. В организации считают, что рост инвестиций в несколько команд несёт угрозу честности соревнований. Во-первых, клубы могут обмениваться футболистами без уплаты трансферных сборов; во-вторых, велик риск, что команды одного и того же инвестора встретятся в одном турнире.

Александр Чеферин глава УЕФА «Появляется всё больше и больше интереса к мультиклубному владению, и мы не должны просто отказываться от инвестиций и владения несколькими командами, однако должны посмотреть, какие правила устанавливаем в этом случае, и они должны быть строгими. Мы должны пересмотреть регулятивные нормы и сделать это как можно скорее, потому что в футболе всё должно происходить быстро».

Ранее организация начала расследование в отношении трёх клубов из-за потенциального нарушения статьи 5 регламента клубных соревнований. Правило ввели в 1998 году, и в нём говорится, что «никто не может быть одновременно вовлечён прямо или косвенно и в каком бы то ни было качестве в управление, администрирование и/или спортивные результаты более чем одного клуба, участвующего в клубном соревновании УЕФА». Этот пункт внесли в регламент, чтобы помешать одним и тем же владельцам контролировать или оказывать влияние на несколько клубов, выступающих в одном соревновании.

И после всего этого УЕФА принимает решение о допуске до еврокубков сразу нескольких команд, у которых связанные владельцы.

🇮🇹 «Милан» 🤝 «Тулуза» 🇫🇷

Владелец: RedBird Capital

«Тулуза» выиграла Кубок Франции и получила право участвовать в Лиге Европы, «Милан» занял четвёртое место в Серии А и вышел в Лигу чемпионов. Вроде конфликта нет – турниры разные – но третье место в группе ЛЧ отправляет клуб в плей-офф ЛЕ. И вот это уже конфликт. Согласно регламенту, выбор участвующего в еврокубке клуба делается по принципу преимущества: в пользу того, кто квалифицировался в более престижный еврокубок или занял более высокое место в чемпионате.

Тут по всем критериям подходит «Милан», поэтому «Тулуза» должна была остаться без еврокубков. Однако Орган финансового контроля клубов УЕФА (CFCB) постановил: оба клуба могут участвовать в турнирах, куда они попали по-спортивному принципу. Учитывая, что и в «Милане», и в «Тулузе» у RedBird мажоритарная доля (70% и 85% соответственно), решение выглядит странным. Почему же оно прокатило?

Джерри Кардинале Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Всё потому, что Джерри Кардинале – глава вышеуказанного инвестиционного фонда – вышел из совета директоров французского клуба. То есть в «Тулузе» произошли изменения в структуре собственности. Они чем-то похожи на схему, которую провернул когда-то «Ред Булл», чтобы «Зальцбург» и «Лейпциг» могли играть в еврокубках (в 2018-м они даже попали в одну группу в ЛЕ!). Сейчас с сайта RedBird исчезло упоминание «Тулузы».

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Астон Вилла» 🤝 «Витория Гимарайнш» 🇵🇹

Владельцы: Уэс Эденс и Нассеф Савирис

Оба клуба сыграют в Лиге конференций, у обоих одни владельцы – Уэс Эденс и Нассеф Савирис. Инвесторы приобрели «Астон Виллу» в 2018-м, а в феврале 2023 года купили 46% акций «Витории». Для того чтобы по правилам УЕФА сыграть в еврокубках, бизнесменам пришлось уменьшить долю в португальском клубе до 29% и выйти из совета директоров.

Уэс Эденс и Нассеф Савирис Фото: Stu Forster/Getty Images

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Брайтон» 🤝 «Юнион» 🇧🇪

Владелец: Тони Блум

Тони Блум купил «Брайтон» в 2009 году, а «Юнион» – в 2018-м. Но при этом он всегда говорил, что оперативного контроля над бельгийским клубом у него всё же нет. Тем не менее сейчас ему пришлось сократить долю в «Юнионе» до 25% – мажоритарным акционером команды стал её нынешний президент Алекс Муцио (его доля теперь составляет 75%).

Тони Блум Фото: Mike Hewitt/Getty Images

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Все владельцы, к кому у УЕФА были вопросы, нашли выход из ситуации. Им удалось избежать продажи клуба или всей доли и сохранить команды в турнирах. Но есть нюанс: все эти получившие разрешение на участие в еврокубках клубы должны соблюдать следующие правила:

нельзя передавать друг другу игроков – ни в качестве полноценного трансфера, ни в аренду до сентября 2024 года;

нельзя вступать в какие-либо формы сотрудничества, заключать технические или коммерческие соглашения;

нельзя использовать общие скаутские базы данных или базы данных игроков.

CFCB продолжит наблюдение за всеми шестью клубами, чтобы обеспечить соблюдение всех правил.